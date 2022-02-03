رجل يصرخ بوجه البابا فرنسيس: "الرب يرفضكم" .. فيديو

"الرب يرفضكم" بهذه العبارة هاجم شخص من بين الجمهور، البابا فرنسيس خلال كلمة له، أثناء جلسة مع المؤمنين في الفاتيكان.

وتدخلت الشرطة للسيطرة على الرجل، الذي كان يصرخ مرددا عبارات تندد بتصرفات الكنيسة الكاثوليكية، قائلا: "الكنيسة ليست بالطريقة التي يريدها الرب"، و"الرب يرفضكم"

وكرر الرجل الغاضب عبارات "الرب يرفضك يا أبي. أنت لست ملكا"، وهو يقف في قاعة الحضور ممسكا قناعه في يده.

وعلق البابا على ما حصل قائلا: "أود أن أختم بالدعاء من أجل أخينا الذي يعاني"، طالبا من المؤمنين الحاضرين الصلاة من أجله.

وقال: "منذ بضع دقائق سمعنا رجلا كان يصرخ، ويصيح، ولديه مشكلة ما، لا أعرف ما إذا كانت جسدية أو نفسية أو روحية، لكنه أخ لنا يعاني من مشكلة".

المصدر: "الاندبندنت"