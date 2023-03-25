رجل يهاجم المارة بسكين وقنبلة يدوية في برلين

اعتقلت الشرطة الألمانية، اليوم السبت، رجل يبلغ من العمر 61 عامًا بعد إصابة 3 أشخاص في هجوم بقنبلة يدوية وسكين في برلين تم نقلهم الى المشفيات في حالات صحية متوسطة

وحسب الشرطة فقد اقدم المهاجم على تفجير قنبلة يدوية عند مدخل مبنى سكني في حي رينكيندورف بالعاصمة الألمانية، ما اسفر عن إصابة امرأتين تبلغان من العمر 42 و48 عاما ورجل يبلغ من العمر 61 عاما ثم قام الجاني بالجري نحو الضحايا مهاجما اياهم بالسكين

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن المهاجم صربي الجنسية ، وأن المرأتين تحملان الجنسية الصربية، في حين أن الرجل المصاب من البوسنة والهرسك. ولا تزال الشرطة تحقق في الدوافع المحتملة للهجوم وما إذا كان المشتبه به والضحايا يعرفون بعضهم البعض