رحلات اسبوعية بين تل ابيب والمنامة.. والاماراتي يدخل اسرائيل بلا تأشيرة

وقعت البحرين وإسرائيل، اليوم الخميس، اتفاقية طيران تسمح بتسيير رحلات وتشغيل ما يصل إلى 14 رحلة ركاب أسبوعية بينهما، بالإضافة إلى رحلات غير محدودة بين البحرين وإيلات فيما ابلغت الامارات مواطنيها ان بامكانهم زيارة اسرائيل من دون تاشيرة

رحلات بين البحرين واسرائيل

وأشارت مصادر صحفية، إلى أنه "سيكون من الممكن أيضا تشغيل 5 رحلات شحن أسبوعية لكل دولة".

ويأتي الاتفاق تزامنا مع توقيع الإمارات وإسرائيل اتفاقا يتيح السماح بتسيير 28 رحلة طيران تجاري أسبوعيا بين كل من دبي وأبو ظبي وبن غوريون.

وأضافت إسرائيل والبحرين بداية الأسبوع الجاري الطابع الرسمي على العلاقات الدبلوماسية بينهما خلال حفل الأحد في المنامة، بعد توصلهما إلى اتفاق تطبيع بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي، حيث وقعت إسرائيل رسميا في 15 سبتمبر في واشنطن اتفاقيتين للتطبيع مع الإمارات والبحرين، ما جعل هاتين الدولتين أول طرف عربي يقدم على هذه الخطوة بعد الأردن في 1994، ومصر في 1979.

الاماراتي يدخل اسرائيل بلا تاشيرة

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أنه أصبح بإمكان مواطني دولة الإمارات من السفر إلى دولة إسرائيل دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، ولمدة أقصاها 90 يوما في كل زيارة.

ويأتي ذلك بناء على مذكرة تفاهم الإعفاء المتبادل من التأشيرات المسبقة بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل والتي تم توقيعها من قبل عمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة، ومن جانب دولة إسرائيل سعادة شلومو مور يوسف المدير العام لسلطة السكان والهجرة التابعة لوزارة الداخلية.

وقال سعادة غباش في هذه المناسبة إن دخول المذكرة حيز التنفيذ يتيح لحملة جوازات السفر الإماراتية دخول أراضي دولة إسرائيل بدون تأشيرة مسبقة.

وأشار إلى أن هذا يعكس رغبة الدولتين في تعزيز العلاقات وفرص التعاون الكبيرة والواعدة التي تنتظر البلدين، وتفتح آفاقا جديدة للتعاون في المنطقة، وفي إطلاق الإمكانات الاقتصادية، وخلق فرص للتعاون الإقليمي، بهدف تحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأكد أن الإعفاء المتبادل من التأشيرات المسبقة سيترك تأثيرات إيجابية متعددة على قطاعات السياحة والتجارة والاستثمار وغيرها ويعزز أواصر التعاون المشترك بين الدولتين.

وحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، السعودية الأسبوع الماضي، على "تطبيع علاقاتها" مع إسرائيل على غرار الإمارات والبحرين.