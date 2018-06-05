رحيل الإذاعي المصري أحمد سعيد عشية ذكرى "النكسة"

رحل مساء أمس، الاثنين 4 يونيو، الإذاعي المصري المخضرم، ومؤسس إذاعة "صوت العرب" أحمد سعيد، في القاهرة عن عمر ناهز 93 عاما.

رأس أحمد سعيد إذاعة صوت العرب لمدة 14 عاما منذ تأسيسها في عام 1953 وحتى تقدم باستقالته في سبتمبر عام 1967 عقب "نكسة" يونيو، التي خسرت فيها الجيوش العربية الحرب ضد الجيش الإسرائيلي، واحتلال إسرائيل مزيدا من الأراضي العربية، منها سيناء.

صادفت وفاة سعيد الذكرى 51 للنكسة، التي تلى حينها عام 1967 عبر إذاعة "صوت العرب" بيانات تحدث فيها عن تقدم الجيوش العربية، وإسقاط وتدمير طائرات الجيش الإسرائيلي، عكس ما كانت تذيعه إذاعات عالمية أخرى.

وقد صرح سعيد قبيل وفاته بأنه نقل البيانات، التي كانت تأتي إليه من مصادر رسمية وكان ملتزما بإذاعتها دون تغيير.

ونعى رئيس "الهيئة الوطنية للإعلام"، حسين زين، الإذاعي المصري، قائلا إن "الإذاعي الراحل لم ينقطع أبدا عطاؤه، وقدم خلال مشواره إعلاما مهنيا هادفا، وله إسهامات كبيرة في تطوير وتجويد العمل الإذاعي، وتتلمذت على يده أجيال عديدة، وكان نموذجا يُحتذى به في المهنية".