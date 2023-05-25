رحيل حسين نازك الاب الروحي لفرقة العاشقين الفلسطينية

توفي في دمشق الموسيقار الفلسطيني حسين نازك عن 81 عاما والذي يعد احد رموز الفن الفلسطيني ومؤسس فرقة العاشقين الفلسطينية والاب الروحي لالاف الفنانين الفلسطينيين الشباب

ونعت نقابة الفنانين السوريين والوسط الثقافي والموسيقي الموسيقار نازك ابن القدس الذي عاش في دمشق التي فتحت له ذراعيها لعقود واحتضنته واحتضنت اعماله الفنية

ولطالما تغنت الاجيال الفلسطينية بالحان حسين نازك الذي قدم افضل لحن لاغنية بلادي يا ارض الجدود، وأغنية والله لزرعك بالدار، يا شعبي يا عود الند، "نشيد يوم الأرض فلتسمع كل الدنيا "، و"أغنية إشهد يا عالم علينا وع بيروت"

من هو حسين نازك؟

ولد في مدينة القدس المحتلة عام 1942

استقر في دمشق منذ عام 1969 بعد ان تنقل في عدة عواصم بعد الاحتلال الاسرائيلي للمدينة

بدأ مشواره الطويل في التأليف والتلحين والتوزيع عازفاً على مختلف الآلات في عدة فرق موسيقية غربية وشرقية

شارك بتأسيس فرقة جوالة

في سورية عمل في الإذاعة والتلفزيون السوريين مشاركا في برامجهما المتنوعة عازفاً ومؤلفاً

نشر التراث الفلسطيني وأسس وأسهم بتأسيس العديد من الفرق الفنية في التجمعات الفلسطينية في سورية، وأهمها فرقة العاشقين

تغنى بالحانه عشرات الفنانين السوريين أمثال صباح فخري ومصطفى نصري وسمير حلمي ونعيم حمدي.