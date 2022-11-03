رحيل فاطمة برناوي: الاسيرة النيجيرية التي قادت الشرطة الفلسطينية

غيب الموت المناضلة الفلسطينية من اصل نيجيري فاطمة البرناوي عن عمر ناهز الـ 83 عاما وهي اولى أسيرات الثورة الفلسطينية المعاصرة، وقد نعى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، المناضلة الوطنية الكبيرة التي انتقلت الى جوار ربها في الاراضي المصرية .

وقالت وكالة الانباء الفلسطينية ان الرئيس عباس اوعز لسفير فلسطين لدى مصر دياب اللوح، "بإنجاز كافة الترتيبات اللازمة واللائقة بتاريخ المناضلة البرناوي المشرّف".

من هي فاطمة برناوي ؟