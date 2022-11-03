رحيل فاطمة برناوي: الاسيرة النيجيرية التي قادت الشرطة الفلسطينية

غيب الموت المناضلة الفلسطينية من اصل نيجيري فاطمة البرناوي عن عمر ناهز الـ 83 عاما وهي اولى أسيرات الثورة الفلسطينية المعاصرة، وقد نعى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، المناضلة الوطنية الكبيرة التي انتقلت الى جوار ربها في الاراضي المصرية .
وقالت وكالة الانباء الفلسطينية ان الرئيس عباس اوعز لسفير فلسطين لدى مصر دياب اللوح، "بإنجاز كافة الترتيبات اللازمة واللائقة بتاريخ المناضلة البرناوي المشرّف".
من هي فاطمة برناوي ؟
- ولدت فاطمة برناوي في القدس عام 1939 لأب من أصل نيجيري نزل الى الحج واستقر في القدس ولأم أردنية فلسطينية
- ما أن بلغت الثامنة عشرة حتى التحقت في صفوف حركة "فتح"
- كانت أولى أسيرات الثورة الفلسطينية المعاصرة، وأمضت 10 سنوات في سجون الاحتلال
- افرج عنها وتم إبعادها للخارج في 11/11/1979، ثم عادت إلى قطاع غزة عام 1994، وتولت قيادة الشرطة النسائية،
- خلال وجودها في القدس تعرفت على ياسر عرفات الذي تسلل الى المدينة لتنظيم اشخاص في صفوف فتح
- خطط عرفات لتنفيذ سبع عمليات تفجيرية داخل مدينة القدس كان نصيب فاطمة وأختها احسان تفجير سينما صهيون
- بتاريخ 8-10- 67 "نفذنا العملية, وضعت فاطمة حقيبة مليئة بالمتفجرات بداخل سينما صهيون ثم غادرت برفقة شقيقتها لكن صحفيا أمريكيا انتبه للشنطة فظن أن الفتاتين نسيتاها , فخرج خلفهما وما كان من الجنود إلا أن فجروا الحقيبة خارج السينما
- غادرت إلى نابلس وفي السيارة فتح السائق المذياع الذي كان يتحدث عن العملية واعتقل جنود الاحتلال كل فتاة سمراء في القدس ,
- هربت احسان الى الاردن واستقرت ، فيما اعتقلت فاطمة في 10-10 أي بعد يومين
- رفضت التعامل مع المحامي الإسرائيلي فقدم والدي محاميا فلسطينيا , طلب مني المحامي عدم الاعتراف بالعملية , فرفضت
- حكم عليها بالسجن مؤبدين وعشر سنوات بتهم حيازة أسلحة والشروع في تنفيذ عميلة تفجيرية والانتماء لتنظيم غير شرعي ,
- في عام 78 وقع الرئيس المصري أنور السادات اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل , والتي نصت على إطلاق سراح عدد من السجناء الفلسطينيين وإبعادهم إلى خارج الوطن , كان من بين هؤلاء الأسيرة فاطمة برناوي التي خرجت إلى الأردن ومن ثم انتقلت إلى بيروت للعمل في صفوف القوات الفلسطينية
- فاطمة البرناوي تقلدت رتبة عقيد وأسست جهاز الشرطة النسائية واصر الرئيس ياسر عرفات على تكليفها بالمهمة رغم اعتذارها وقضت أحد عشر عاما على رأس منصبها كعقيد للشرطة النسائية قبل أن تتقاعد
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