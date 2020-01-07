ردا على اغتيال سليماني.. برلمان إيران يصنف البنتاغون "منظمة إرهابية"

صادق مجلس الشورى الإسلامي في إيران (البرلمان)، صباح الثلاثاء، على تصنيف وزراة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، منظمة إرهابية.

ويأتي ذلك ضمن تعديل تشريعي “عاجل جدا”، ردا على اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، في غارة أمريكية الجمعة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وأفاد المصدر أن “مجلس الشورى الإسلامي، صادق على مشروع قانون بصفة عاجلة جدا، لتعديل قانون الإجراء المضاد للجريمة الأمريكية الأخيرة”.

وأضافت الوكالة: “وافق 233 نائبا حاضرا في جلسة البرلمان على الخطوط العريضة وتفاصيل مشروع قانون بصفة عاجلة جدا، لتعديل قانون الإجراء المضاد”.

وأشارت إلى “تصويت نواب البرلمان على تخصيص 200 مليون يورو من الصندوق الوطني للتنمية، لفيلق القدس”، والذي كان يترأسه سليماني.

ولم يقدم المصدر الرسمي مزيدًا من التفاصيل غير وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، أوضحت أن التعديل يشمل تصنيف البنتاغون “منظمة إرهابية”.

وأضافت “أنباء فارس”، أنه بذلك تم تعديل قانون الإجراء المضاد الذي تم إقراره من قبل مجلس الشورى الإسلامي في تاريخ 23 أبريل/ نيسان 2019 والمصنفة بمقتضاه القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة “سنتكوم” كمنظمة إرهابية، وذلك ردا على إدراج أمريكا الحرس الثوري على لائحة الإرهاب حينئذ.

وتابعت: “وافق نواب المجلس بالإجماع على تعديل نص قانون الإجراء المضاد عبر إدراج كافة أعضاء وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” والشركات والمؤسسات التابعة لها والقادة والمتورطين بجريمة اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني، وذلك قبل عبارة القيادة المركزية الأمريكية” سنتكوم” والقوات والمنظمات والمؤسسات التابعة لها بنص القانون”.

كما ألزم القانون الحكومة الإيرانية بتعزيز البنية الدفاعية لقوات القدس التابعة للحرس الثوري، عبر استقطاع مبلغ 200 مليون يورو من احتياطي الصندوق الوطني للتنمية.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من “البنتاغون” بشأن ذلك التنصيف.

وتأتي تلك التطورات على خلفية مقتل قائد “فيلق القدس” قاسم سليماني والقيادي في “الحشد الشعبي” العراقي أبو مهدي المهندس، في غارة أمريكية قرب مطار بغداد الجمعة، في هجوم قالت واشنطن إنه يأتي “في إطار الدفاع عن النفس”، فيما توعدت إيران والفصائل الموالية لها في العراق ودول أخرى بالانتقام. (الأناضول)