ردا على زيارة بيلوسي .. الصين تستعد لإجتياح تايوان

يتصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة، مع اقتراب الزيارة المحتملة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان، التي تعتبرها بكين خطا أحمرا يمس السيادة الصينية، وأفادت صحيفة "بيجياهاو" بأن الجيش الثمانين التابع لجيش التحرير الشعبي الصيني كتب على حسابه الرسمي علىWeibo ، "استعدوا للحرب".

ويؤكد مؤلفو Baijiahao أنه في حالة اندلاع قتال بين الصين والولايات المتحدة، فإن الجانب الصيني سينتهز اللحظة ويبدأ عملية لاستعادة تايوان. خاصة وأن شعب جمهورية الصين الشعبية أعرب عن دعمه الثابت لحل عسكري لقضية تايوان.

وكتب المؤلفون: "يتضح هذا أيضًا من حقيقة أن منشور الجيش الثمانين التابع لجيش التحرير الشعبي الصيني على الشبكة الاجتماعية قد حصل في غضون ساعات قليلة على ما يقرب من 100000 إعجاب".

زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان

تقوم نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي بجولة في آسيا. ثالث أكثر السياسيين الأمريكيين نفوذاً يريد زيارة تايوان، من بين أمور أخرى. ومع ذلك، تعارض بكين رحلتها إلى الجزيرة وحذرت مرارًا من العواقب الوخيمة المحتملة لمثل هذه الخطوة.

ووصلت التوترات بين الولايات المتحدة والصين إلى ذروتها يوم أمس. وذكرت "بيجياهاو" إن الجيش الثمانين التابع لجيش التحرير الشعبي الصيني كتب على حسابه الرسمي علىWeibo ، "استعد للحرب".

وأوضح الكتاب الصينيون، أن زيارة بيلوسي المحتملة إلى تايوان يمكن أن تؤدي بالتأكيد إلى صراع صيني أمريكي. بالنسبة لبكين، إن قضية تايوان هي خط أحمر لا يمكن للولايات المتحدة تجاوزه دون عواقب.

إذا تجرأت بيلوسي على الظهور في المجال الجوي التايواني، فإن جيش التحرير الشعبي الصيني سيرسل الجيش لإغلاق المجال الجوي فوق الجزيرة. وستحاول الولايات المتحدة بالتأكيد قمع جيش التحرير الشعبي بقوتها النارية.

معارضة بايدن للزيارة

وتشير التقارير إلى أنه حتى إدارة بايدن حاولت أن تُثني النائبة الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا عن الذهاب.