ردود فعل دولية وعربية مساندة للأردن والملك عبدالله بعد اعتقالات لأسباب أمنية

توالت السبت، ردود الفعل الدولية والعربية المساندة للأردن والملك عبدالله الثاني، بعد اعتقالات لأسباب أمنية إثر متابعة أمنية حثيثة.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الملك عبدالله الثاني شريك رئيسي للولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الاميركية في بيان: "ندعم الملك عبدالله بشكل كامل".

أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف قال إن المجلس يقف مع الأردن وكل الإجراءات التي يتخذها لحفظ الأمن والاستقرار.

وأكد الديوان الملكي السعودي وقوف السعودية التام إلى جانب الأردن ومساندتها الكاملة بكل إمكاناتها لكل ما يتخذه الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار.

وأكد العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة وقوفه وتأييده التام ومساندته الكاملة لكل القرارات والإجراءات التي يتخذها الملك عبد الله الثاني لحفظ أمن واستقرار الأردن ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما انطلاقاً مما يربط مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من روابط وثيقة راسخة قوامها الأخوة والعقيدة والمصير الواحد، وامتداداً لتاريخهما المشترك وأن أمنهما كل لا يتجزأ.

وأعربت مصر عن تضامنها الكامل ودعمها للأردن وقياداته الممثلة بالملك عبد الله الثاني وذلك في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد أي محاولات للنيل منها، وتؤكد مصر على أن أمن واستقرار الأردن هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الوقوف إلى جانب الأردن ملكا وحكومة وشعبا، ودعم القرارات التي اتخذها الملك عبد الله الثاني لحفظ أمن الأردن وضمان استقراره ووحدته.

وأكد الرئيس دعم الخطوات التي اتخذها الملك للحفاظ على الأمن القومي الأردني، مؤكدا أن أمن الأردن واستقراره مصلحة فلسطينية عليا.

وشدد الرئيس على التقدير العالي لمواقف الأردن الداعمة للشعب الفلسطيني والمؤيدة لحقوقه الوطنية العادلة.

وأعرب الرئيس عباس عن تمنياته للأردن باستمرار الأمن والأمان.

وأعربت وزارة الخارجیة الكويتية، عن وقوف الكویت إلى جانب الأردن وتأییدها لكافة الإجراءات والقرارات التي اتخذھا جلالة الملك عبد الله بن الحسین وسمو ولي العھد الأمیر الحسین بن عبدالله الثاني للحفاظ على أمن واستقرار المملكة، مؤكدة في بیان لھا أن أمن واستقرار الأردن من أمن واستقرار الكویت.

وقال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في تغريدة: ”أمن الأردن وسلامته قاعدة أساس في أمن العالم العربي وسلامته“.

وأضاف: ”كل التضامن مع القيادة الأردنية والملك عبدالله الثاني في الدفاع عن مكتسبات الشعب الأردني وحماية استقراره ورفض التدخل في شؤونه“.