ردود فعل قادة السبع الكبار على اقتراح ترامب

بدأت قمة مجموعة "السبع الكبار"، يوم الجمعة 8 حزيران/ يونيو، في منتجع لامالفي في كيبيك الكندية. وكان موضوع عودة روسيا إلى المجموعة أحد أهم مواضيع القمة، إضافة إلى الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألمنيوم.

وكانت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل توجهه إلى كندا حول ضرورة عودة روسيا إلى مجموعة "السبع الكبار" قد أصبحت موضع نقاش قادة السبع الكبار خلال اليوم الأول من القمة.

وحصل ترامب على دعم رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي، الذي كتب عبر حسابه على "تويتر" أن عودة روسيا إلى مجموعة السبع الكبار تصب في مصلحة الجميع.

وبذلك تنتهي قائمة المؤيدين لعودة روسيا، فقد صرح رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك خلال مؤتمر صحفي عقد عشية القمة "أرى هنا الكثير من التكهنات بشأن صيغة مجموعة السبع الكبار، كما يجري الحديث حول الست الكبار زائد واحد وناقص واحد. دعونا نبقي مجموعة السبع الكبار كما هي عليه. سبعة — رقم جيد، على الأقل في ثقافتنا".

وجاءت تصريحات مماثلة من قبل ممثلي بريطانيا وألمانيا، إضافة إلى وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، التي أشارت إلى أنه على الرغم من التطرق إلى الحديث عن صيغة المجموعة، إلا أن الموضوع لم يدرج في جدول أعمال القمة.