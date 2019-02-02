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ردّا على تصعيد الناتو.. روسيا تنشر فوجا إضافيا من مقاتلاتها على تخومه

ردّا على تصعيد الناتو.. روسيا تنشر فوجا إضافيا من مقاتلاتها على تخومه
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