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حافلة تقل جنودا اسرائيليين ومستوطنين

إصابة 19 جنديا اسرائيليا بإنقلاب حافلة في النقب

حزيران / يونيو 11th, 2023

أفادت وسائل إعلام، اليوم الأحد، بإصابة 19 جنديا إسرائيليا أصيبوا بجراح مختلفة، إثر انقلاب حافلة في صحراء النقب.ووفقًا للناطق باسم جيش الاحتلال، وقع الحادث في وقت سابق بالقرب من مفترق ...

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رد فعل أردوغان حين علم أن آل نهيان رئيس نادي مانشستر

تاريخ النشر: 11 حزيران / يونيو 2023 - 12:03
ردة فعل ‏أردوغان لحظة علمه أن رئيس مانشستر الشيخ منصور
ردة فعل ‏أردوغان لحظة علمه أن رئيس مانشستر الشيخ منصور

وثق مقطع فيديو تدواله نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي،  ردة فعل الرئيس التركي، رجب طيب ‏أردوغان، لحظة علمه أن رئيس نادي مانشستر سيتي الإنجليزي هو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

 

 

وقال الرئيس التركي باللغة العربية (ما شاء الله) وذلك على هامش  الزيارة التي أجراها الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى تركيا، السبت.

وحضر الرئيسان التركي ونظيره الإماراتي نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، والذي نظم  على ملعب أتاتورك في إسطنبول.

وتمكن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 2023، يوم أمس السبت، بعد أن تغلب على إنتر ميلان بهدف دون مقابل.

 

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