رد قوي من قطر على رسالة الملك سلمان

رد وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد العطية، على الاعتراضات السعودية على صفقة منظومة الدفاع الجوي "إس-400"، التي تعتزم قطر شراءها من روسيا.

وأشار العطية، في تصريحات لقناة الجزيرة، إلى "أن قطر لا تلتفت لمثل هذه الترّهات، خاصة إن كان مصدرها جهات تضمر الشر لبلاده"، على حد تعبيره.

يذكر أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أرسل رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال فيها إن بلاده مستعدة للقيام بعملية عسكرية ضد قطر إذا تم تزويد السلطات القطرية بمنظومة "إس-400" الروسية. وفقاً لصحيفة "لاموند" الفرنسية.

وقال إن تطلّع الدوحة لاكتساب عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو) حق مشروع، مؤكداً أن "قطر تربطها علاقات شراكة قوية بالحلف، واعتبر أن مطلب الانضمام لهذا الحلف أمر قابل للتحقق مع تطور الشراكة القائمة بين الطرفين".

وأكد وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع، أن "الناتو يقدر مساهمات قطر في مكافحة الإرهاب ومكافحة تمويله، ويشيد بدورها الإيجابي في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، ولذلك فهو ينظر إلى دولة قطر شريكا جديا وموثوقا فيه". كما شدد على أن بلاده تتصرف بما تقتضيه مصلحة أمنها القومي.

وكان مسؤول في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، استبعد، الأربعاء الماضي، احتمال ضم قطر إلى الحلف، مؤكدا أنه مقتصر على الولايات المتحدة وأوروبا، وذلك وفقاً لـ"فرانس برس".