رسائل نصية للسعوديات لاعلامهن في حالة تطليقهن

حزيران/يونيو الماضي، احتفلت النساء بالسماح لهن بقيادة السيارات لأول مرة

بهدف احباط مساعي الازواج في تطليق زوجاتهم سرا فقد بدأت المحاكم السعودية بإرسال إشعارات للسعوديات في حال طلاقهن، بحسب ما أفاد مسؤولون.

يهدف الإجراء الجديد الذي أقرته وزارة العدل إلى الحد من إقدام الرجال على طلاق النساء سراً وإنهاء الزواج بدون إبلاغهن بذلك.

وجاء في بيان لوزارة العدل نشرته وسائل الاعلام المحلية أنه "سيتم إشعار المرأة عند تعديل حالتها الاجتماعية برسالة نصية، كما ستتمكن النساء في الملكة من الاطلاع على صكوك الانتهاءات المرتبطة بهن وذلك من خلال بوابة الوزارة الإلكترونية".

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإدخال الإصلاحات في المملكة المحافظة.

وفي حزيران/يونيو الماضي، احتفلت النساء بالسماح لهن بقيادة السيارات لأول مرة. كما سمحت السلطات للنساء بدخول الملاعب وتعمل على زيادة مشاركة النساء في القوة العاملة.