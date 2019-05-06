رسالة اوجلان لـ قسد: تصالحو مع تركيا

لاول مرة منذ عام 2011 يلتقي زعيم حزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا عبدالله اوجلان بمحاميه في لقاء استمر اكثر من ساعة من دون ان يعرف ان هذه اللقاءات ستتم بشكل دوري حسب المحامي ريزان ساريجا

ونقل محامون عن الزعيم الكردي رسالة الى "قوات سوريا الديمقراطية"، التي تشكل أساسها "وحدات حماية الشعب" الكردية، داعيا إياها إلى إيجاد حل سلمي مع تركيا.

وقال الزعيم الكردي إن على "قوات سوريا الديمقراطية" أن تأخذ بعين الاعتبار مخاوف تركيا الأمنية في سوريا.

وتتهم السلطات التركية أوجلان بالقيام بأنشطة إرهابية على أراضي البلاد. وقامت الاستخبارات التركية باعتقاله على أراضي كينيا يوم 15 فبراير من العام 1999، في عملية نفذت بدعم من الاستخبارات الإسرائيلية.

وأصدرت السلطات التركية، في البداية، حكما بإعدام زعيم ومؤسس "حزب العمال الكردستاني"، لكنها خففت لاحقا العقوبة إلى السجن المؤبد، تحت ضغط الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذي تسعى أنقرة لنيل عضويته.

وتأتي رسالة أوجلان في الوقت الذي تشهد فيه مناطق شمال سوريا تصعيدا مستمرا بين تركيا من جهة و"وحدات حماية الشعب" الكردية من جهة أخرى، حيث أعلنت الحكومة التركية مرارا نيتها شن عملية عسكرية جديدة ضد المسلحين الأكراد في منطقة شرق الفرات، وباقي أراضي سيطرتهم بمحافظة حلب.