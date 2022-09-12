رسالة سرية لـ اليزابيث لا يمكن فتحها الا بعد 6 عقود

اميط اللثام عن رسالة سرية للملكة اليزابيث الثانية موطهة الى مواطني سيدني لا يمكن فتحها الا بعد 63 عاما مخبأة داخل أحد أكثر المباني شهرة في المدينة

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في تقرير صحفي، خفايا هذه الرسالة ومخبأها وموعد قراءتها أمام سكان سيدني الأسترالية.

وكتبت الملكة إليزابيث الرسالة بعد تنفيذ أعمال ترميم رئيسية لمبنى الملكة فيكتوريا في نوفمبر/ تشرين الثاني 1986، وهي موجهة إلى "اللورد الصحيح والمحترم عمدة سيدني، أستراليا".

ورسالة الملكة موضوعة في إطار داخل علبة زجاجية، في منطقة القبة المقيدة في الجزء العلوي، ويصاحبها تعليمات من الملكة، ولا يعلم حتى طاقم عمل الملكة إليزابيث الشخصي محتوى رسالتها، ولن يعرفه الكثير من مواطني سيدني أبدا أيضا.



وتابعت: "مع تعليمات صارمة بعدم فتحها حتى عام 2085، حيث تنتظر يومًا خاصًا عندما يقرأه عمدة المدينة بصوت عالٍ"، أي أن هذه الرسالة لا يمكن فتحها لمدة 63 عامًا أخرى.



وكتبت الملكة على الرسالة الموجهة إلى "اللورد الصحيح والمحترم عمدة سيدني، أستراليا": "تحيات. في يوم مناسب يتم اختياره بواسطتك في عام 2085، تفضل بفتح هذا الظرف ونقل رسالتي إلى مواطني سيدني لهم".

ويحتوي مبنى الملكة فيكتوريا في منطقة الأعمال المركزية في سيدني على "كبسولة زمنية" تحتوي على رسالة سرية من ملكة بريطانيا، مع تعليمات صارمة بعدم فتحها حتى عام 2085، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.