رسالة سعودية لمجلس الأمن بخصوص هجمات الحوثيين

دعت المملكة العربية السعودية مجلس الأمن الدولي لإدانة الهجمات التي يشنها الحوثيون على المملكة، معتبرة أنها تهدد جهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي وشامل في اليمن.

وأرسلت السعودية اليوم الخميس عبر وفدها الدائم في الأمم المتحدة برسالة لمجلس الأمن، بخصوص الهجوم الأخير من قبل "أنصار الله" الحوثية، على جازان ونجران والمنطقة الشرقية في المملكة.

وأشار الوفد إلى أنّ هجمات الحوثيين على السعودية تهدّد جهود الأمم المتّحدة للتوصّل إلى حلّ سياسي شامل في اليمن، داعياً مجلس الأمن إلى إدانة مثل هذه الأعمال بشدّة وتحميل مسؤوليتها لجماعة الحوثي.

ودمرت الدفاعات السعودية، فجر الخميس، طائرة مسيرة مفخخة ثالثة أطلقها الحوثيون صوب خميس مشيط، بعدما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، قبل ساعات عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتا باتجاه خميس مشيط.

وقال إن التصعيد الحوثي عدائي همجي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

كما أكد أن محاولات المليشيا إطلاق المسيرات المفخخة تم التصدي لها، مشدداً على اتخاذ إجراءات صارمة لحمايه المدنيين.

والأحد الماضي، أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض 3 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة، مؤكدة إصابة طفلين وتضرر 14 منزلاً جراء اعتراض صواريخ باليستية ومسيرات حوثية الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

تأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات، بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات