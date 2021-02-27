رسالة كويتية الى السيسي: أمننا من أمن الخليج

تسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت رسالة من امير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح نقلها وزير الخارجية أحمد ناصر المحمد الصباح، حيث جدد الرئيس السيسي على ان امن مصر من امن الخليج

علاقات ثنائية متينة بين مصر والكويت

وصرح متحدث الرئاسة االمصرية بأن الرسالة تضمنت نقل التحيات وسبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدةً اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات.

كما أشارت الرسالة إلى حرص الجانب الكويتي على تعزيز التعاون مع مصر على المستويات كافة ، والتشاور والتنسيق معها بشكل دوري إزاء مختلف القضايا.

وثمن وزير الخارجية الكويتي دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيداً بحرص مصر الدائم على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بأواصر العمل العربي المشترك.

امن مصر من امن الخليج

وجدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، التأكيد على ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري.

وحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية شهد اللقاء توافقا على تكثيف التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، سعيا نحو التصدي لكل ما يهدد أمن واستقرار الدول والشعوب العربية.

وأعرب السيسي عن حرص مصر على ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي، ولما فيه مصلحة الشعب المصري والكويتي، والأمة العربية.

وشدد الرئيس المصري على متانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية، وحرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتي الأصعدة.

وفي مارس من العام الماضي، أدلى الرئيس المصري بتصريحات مماثلة شدد فيها على ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري.