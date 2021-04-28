رسالتان من خامنئي لحزب الله وحماس

بعث المرشد الإيراني، علي خامنئي، رسالتين منفصلتين إلى كل من الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، اسماعيل هنية.

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن المرشد الإيراني، أعرب في الرسالتين عن شكره وتقديره لتعاطفهما برحيل العميد محمد حجازي نائب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، داعيا إلى أن ينعم على المجاهدين في حزب الله لبنان وحماس والشعب الفلسطيني، بالسلامة والتوفيق.

وجاء في الرسالة الموجهة إلى نصر الله: "لقد تلقيت رسالة سماحتكم العطوفة والأخوية، لمناسبة رحيل القائد المجاهد السيد محمد حجازي، شاكرا لكم على هذه المشاعر المفعمة بالمحبة".

وفي الرسالة التي بعثها إلى هنية: أعرب عن شكري لجنابكم على رسالتكم المفعمة بالمحبة لمناسبة رحيل القائد محمد حجازي، لقد أمضى المرحوم عمره في الجهاد في سبيل الله وانتقل إلى جوار ربه مجاهدا".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في 18 أبريل/ نيسان الجاري، وفاة اللواء محمد حجازي، نائب قائد "فيلق القدس". وقالت العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، في بيان لها، إن "العميد محمد حجازي، نائب قائد فيلق القدس والقائد السابق لقوة الباسيج، توفي بسبب أزمة قلبية".

وكان نائب قائد فیلق القدس، العمید محمد حجازي، قد أعلن عن تقدیم وثائق رحلة الفریق قاسم سلیماني ولقاءاته وخططه في بغداد إلی جهاز القضاء، ثبيل اغتياله يوم 2 يناير/ كانون الثاني عام 2020.

وعين قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، محمد حجازي نائبا لقائد "فيلق القدس" في يناير/ كانون الثاني 2020، وشارك حجازي في الحرب العراقية الإيرانية في صفوف الحرس الثوري، وتسلم قيادة قوات التعبئة بين سنتي 1997 و2007.