رسالتان من ملك السعودية الى امير الكويت خلال ايام

تسلم امير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رسالة خطية هي الثانية خلال ايام من ملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبدالعزيز

وقالت وكالة الانباء الكويتية الرسمية "كونا"، أن الرسالة الثانية تتعلق "بالعلاقات والروابط التاريخية الراسخة التي تربط بين البلدين والشعبين، وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة"، وقد اعلنت الوكالة ان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبد الله الصباح، تسلم الرسالة السعودية خلال استقباله السفير السعودي لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد آل سعود.

وقبل اسبوع وتحديدا في 21 نوفمبر الجاري تسلم ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح، دعوة موجهة إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لحضور قمتين ستعقدان في المملكة العربية السعودية

ووفق المعلومات فان العربية السعودية ستحتضن القمة الخليجية الصينية والقمة العربية الصينية اللتين ستعقدان في مدينة الرياض خلال ديسمبر- كانون الاول المقبل.

وبحسب ما أعلنه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ستشهد العربية السعودية في أكتوبر الماضي ثلاث قمم مع جمهورية الصين، الأولى قمة صينية سعودية، والثانية خليجية- صينية ، والثالثة على المستوى العربي.

ويزور شي جينغ بينغ السعودية في الأسبوع الثاني من ديسمبر المقبل وتحظى زيارة جين بينغ للمملكة بأهمية كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي، في الوقت الذي تشهد العلاقات السعودية الاميركية توترا بسبب موقف الرياض من الحرب الروسية الاميركية وموقفها الاهم في منظمة اوبك بلس