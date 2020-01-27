رسميا: النقاب ممنوع لمعلمات مصر

وقضت المحكمة الادارية العليا السبت بتأييد قرار المحكمة الادارية (اول درجة) الصادر عام 2016 بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة. وقال أحمد مهران المحامي عن 80 باحثة منقبّة يعملن بهيئة تدريس جامعة القاهرة لوكالة فرانس برس "صدر قرار نهائي برفض الطعون (التي تقدمت بها المنقبات) في قرار حظر النقاب ولكن حتى الان لا نعرف الأسباب".

وكان جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق أصدر سنة 2015 قرارا يحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس. ولجأت المحتجات منهن الى القضاء أملا في إلغاء القرار. وصدر قرار رئيس جامعة القاهرة بعد حوالي عامين من إطاحة الرئيس الاسلامي الراحل محمد مرسي في 2013 عقب تظاهرات شعبية ضد حكمه.

وقال مهران إن "السبب الوحيد الذي تم اعلانه لتبرير القرار كان تحقيق التواصل بين الطالب والاستاذ"، مشيرا إلى أن "النقاب لم يُحظر على طالبات الجامعة نفسها". ويرى مهران أنه "من الصعب تنفيذ هذا الحكم لاسيما أن المنقّبات في هيئة تدرس الجامعة لا يزلن يعملن منذ 2015 من دون التخلي عن النقاب بل ويتدرجن في وظائفهن".