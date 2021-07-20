رسميا.. بيدرو كاستيليو رئيسا لبيرو

فاز مرشح اليسار، بيدرو كاستيليو، في الانتخابات الرئاسية في بيرو، بعد اعلان النتائج بشكل رسمي.

وقال رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية، في بيرو، خورخي لويس سالاس، خلال حفل افتراضي مقتضب،"أعلن خوسيه بيدرو كاستيليو تيرونيس رئيسا للجمهورية".

ووفقا للنتائج التي صادقت عليها الهيئة فإن الفارق بين الرئيس المنتخب والمرشحة الخاسرة هو 44263 صوتا فقط.

وكانت الهيئة أعلنت إثر فرز 100% من الأصوات فوز كاستيو (51 عاما) بعد حصوله على 50.12% من الأصوات، مقابل 49.87% من الأصوات لمنافسته كيكو فوجيموري (46 عاما).

وكانت ابنة الرئيس الأسبق، البرتو فوجيموري، أعلنت إثر الدورة الثانية عدم اعترافها بالنتائج الأولية التي أظهرت تقدم كاستيو عليها بفارق طفيف. لكنها غيرت موقفها هذا قبيل ساعات من صدور النتيجة الرسمية.

وقالت في مؤتمر صحفي أمس الاثنين: "اليوم، أعلن أنه من خلال الوفاء بالتزاماتي، بالتزامي تجاه جميع البيروفيين (...) وتجاه المجتمع الدولي، سأعترف بالنتائج لأن هذا ما يفرضه القانون والدستور الذي أقسمت الدفاع عنه".