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رسميا.. ترامب مرشحا في الانتخابات الرئاسة 2024

منشور 16 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 04:17
دونالد ترامب
دونالد ترامب

أعلن دونالد ترامب رئيس أمريكا السابق بشكل رسمي عن ترشحه للإنتخابات الرئاسية الأمريكية المزمع اجراءها في العام 2024.

وقال الرئيس الأمريكي السابق:  "أعلن الليلة ترشحي لمنصب رئيس الولايات المتحدة" وهذا ما تضمنته وثيقة منشورة للجنة الانتخابات الفيدرالية الماثلة بطلب يتضمن ترشيح بايدن لنفسه لرئاسة الولايات المتحدة عام 2024.

وأشار المرشح  للإنتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة: "الولايات المتحدة لم تنجو خلال 4 سنوات أخرى من جو بايدن"

ومن المتوقع أن يرشح الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن نفسه هو الآخر  في عام 2024.

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