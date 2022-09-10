رسميا.. تنصيب تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا

أعلن ممثل مجلس اعتلاء العرش تنصيب تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا، خلال جلسة التتويج، اليوم السبت، في قصر سانت جيمس بالعاصمة لندن.

وفي جلسة تاريخية متلفزة عقدت في قصر سانت جيمس بلندن، أعلن المجلس أن "الأمير تشارلز فيليب آرثر جورج هو الآن، بوفاة جلالتها ... ملكنا تشارلز الثالث ... فليحفظ الرب الملك"، حيث اجتمع مجلس من كبار السياسيين والمسؤولين في القصر لتنصيبه، إذ أنه منذ عام 1952، عندما تولت الملكة اليزابيث الثانية الراحلة العرش، هذه هي المرة الأولى التي يقام فيها الحفل منذ عام 1952.

فبعد وفاتها الخميس الماضي، عقب حكمها لـ70 عاما، بدأ تنفيذ خطط وضعت منذ وقت طويل ومعدة جيدا لفترة حداد تستمر أياما وجنازة رسمية ستقام في غضون ما يزيد قليلا عن أسبوع.

وقال ملك بريطانيا تشارلز الثالث، إنه يدرك جيدا الإرث العظيم الذي خلفته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، مشددا على أنه سيتحمل "المسؤوليات الثقيلة"، في احترام تام للحكومة الدستورية.



وذكر تشارلز، خلال مراسم تنصيبه ملكا لبريطانيا: "والدتي قدمت مثالا عن حب طويل الأمد وتضحيات كبيرة وإرثها سيبقى خالدا".



وأضاف، في كلمة ألقاها أمام أبرز الشخصيات السياسية والمجتمعية والدينية في البلاد: "الملكة إليزابيث قدمت نموذجا لا مثيل له في الحكم، والعالم أجمع تعاطف مع الخسارة التي عانينا منها كلنا".



وتابع: "أدرك جيدا الإرث العظيم والمهمات والمسؤوليات الثقيلة التي انتقلت إلي.. بتحملي هذه المسؤوليات، أتطلع لأن أتابع المثال الملهم الذي وضعته وذلك في إطار احترام الحكومة الدستورية والبحث عن السلام والتناغم".



وبعد ذلك، وقع تشارلز الثالث على بيان تنصيبه ملكا على عرش بريطانيا.

وفي ما يلي بعض المحطات الرئيسية في حياة الملك تشارلز الثالث الذي خلف والدته الملكة إليزابيث الثانية:



- 14 نوفمبر 1948: ولادة الأمير تشارلز فيليب آرثر جورج أمير إدنبرة في قصر باكنغهام، ليصبح الثاني في ترتيب ولاية العرش البريطاني.



- 6 فبراير 1952: وفاة جده الملك جورج السادس. أصبحت والدته الملكة إليزابيث الثانية. في عمر الثالثة، بات الأمير تشارلز الوريث المباشر للعرش.



-أبريل 1962: التحق بمدرسة غوردونستون الداخلية في اسكتلندا.



- 1 يوليو 1969: والدته تُتوِجُّه أميرا لويلز في حفل متلفز في قلعة كارنارفون.



- 1970: تخرَّج في جامعة كامبريدج.



- 1971-1976: التحق بالبحرية الملكية البريطانية.



- 29 يوليو 1981: تزوج من ديانا سبنسر في احتفال بكاتدرائية القديس بولس بلندن في حفل حضره نحو 750 مليون مشاهد حول العالم. وقد أصبحت ديانا أميرة ويلز.



- 21 يونيو 1982: ولادة الأمير وليام.



- 15 سبتمبر 1984: ولادة الأمير هنري (الملقب هاري).



- 9 ديسمبر 1992: انفصل رسميا عن ديانا.



- 28 أغسطس 1996: وقّع الطلاق من ديانا التي ظلت أميرة لويلز.



- 31 أغسطس 1997: وفاة ديانا في حادث سير بباريس. تشارلز يصر على دفنها مع مرتبة الشرف الملكية.



- 9 أبريل 2005: تزوج من كاميلا باركر بولز في وندسور.



- 8 سبتمبر 2022: الأمير تشارلز يصبح الملك تشارلز الثالث بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.