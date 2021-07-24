رصاصة بالرأس.. انتحار حارس أمن‎ داخل السفارة الأميركية في الكويت

نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر أمني قوله السبت، ان حارس أمن في السفارة الاميركية في الكويت أقدم على الانتحار باطلاق رصاصة على رأسه داخل داخل دورة مياه السفارة.

وبحسب الصحيفة، قالت السلطات إنها تلقت بلاغا بوجود حارس أمن آسيوي متوف داخل مبنى السفارة الأمريكية بمنطقة بيان في محافظة حولي.

واضافت ان رجال الأمن انتقلوا على الفور إلى مبنى السفارة، وعثروا على موظف الأمن داخل دورة المياه.

ونقلت عن مصدر أمني قوله إن رجال الأمن وجدوا المنتحر مصابا بطلقة نارية في الرأس وبجانبه مسدس، لافتة إلى أنه هندي الجنسية ويبلغ 44 عاما.

وإثر ذلك جرى رفع الجثة من قبل رجال الأدلة الجنائية ونقلها إلى الطب الشرعي لتحديد وقت الوفاة وسببها.