رصاص احتفالات اليمنيين ببطولة غرب آسيا يخلف 5 قتلى وعشرات والجرحى

أعلن الحوثيون الثلاثاء، مقتل خمسة اشخاص على الأقل واصابة اكثر من مئة اخرين برصاص طائش اطلقه محتفلون ابتهاجا بفوز منتخب اليمن ببطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين بعد تغلبه على نظيره السعودي.

وقالت وزارة الصحة العامة والسكان في حكومة الحوثيين في بيان الثلاثاء ان "العاصمة صنعاء والمحافظات شهدت مساء الاثنين احتفالات جماهيرية غير مسبوقة بتتويج منتخب الناشئين ببطولة غرب آسيا".

وأضاف البيان "شهدت الاحتفالات إطلاق الأعيرة النارية ما تسبب بوفاة 5 أشخاص وإصابة 124 نتيجة الرصاص الراجع".

ولفت إلى أنه "تم تقديم الرعاية الصحية للمصابين في المستشفيات"، دون تفاصيل أخرى.

وكان منتخب اليمن للناشئين أحرز الاثنين، لقب بطولة غرب آسيا لكرة القدم، عقب تغلبه في النهائي على نظيره السعودي بركلات الترجيح، مهديا الجماهير الرياضية في البلاد فرحة غير مسبوقة بتتويج هو الأول من نوعه.

وعقب الفوز باللقب، عمت مظاهر الفرح شوارع المدن اليمنية كافة، حيث خرج الملايين محتفلين بهذا الإنجاز التاريخي، مرددين الأغاني والأهازيج الوطنية، ومطلقين الألعاب النارية، وأبواق السيارات بالشوارع، والزغاريد في المنازل والتلويح بالعلم الوطني.

كما أطلق عدد من المحتفلين الرصاص في الهواء، ما أسفر عن سقوط ضحايا في عدد من المحافظات.

ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا أودت بحياة أكثر من 233 ألفا، وبات 80 بالمئة من سكانه، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وهنّأ طرفا النزاع منتخب الناشئين ووعدا بدعمه ماديا. وكتب المبعوث الاممي إلى اليمن هانس غروندبرغ على حسابه في تويتر "يسعدنا أن نرى الوحدة والفرح والاحتفالات في جميع أنحاء البلاد".

ويُذكر أنّ لاعبي منتخب الناشئين يأتون من مدن مختلفة وعادة ما يتم جمعهم في معسكر في صنعاء قبل المباريات والمشاركة في البطولات.

ويقوم الجهاز التدريبي للمنتخب بالبحث عن المواهب في مناطق تتم زيارتها بعد اجراء ترتيبات مع المسؤولين الرياضيين فيها، في رحلة غالبا ما تكون محفوفة بالمخاطر.