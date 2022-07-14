  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. رصد اول حالة لجدري القرود في السعودية

رصد اول حالة لجدري القرود في السعودية

منشور 14 تمّوز / يوليو 2022 - 07:30
رصد حالة إصابة بمرض جدري القرود لشخص عائد من خارج المملكة
رصد حالة إصابة بمرض جدري القرود لشخص عائد من خارج المملكة

أعلنت وزارة الصحة السعودية  اليوم (الخميس)، عن رصد حالة إصابة بمرض جدري القرود لشخص عائد من خارج المملكة وذلك في مدينة الرياض.

الحالة تحت الرعاية الصحية

واشارت الوزارة الى أن الحالة تخضع للرعاية الطبية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، بالإضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين ولم تظهر أعراض على أي منهم.

وأكدت استمرارها بأعمال الرصد والمتابعة لمستجدات مرض جدري القرود والإعلان بكل شفافية عن أي حالات يتم رصدها، مشيرة إلى جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أي تطور للمرض.

 

 

 

وصية باتباع الارشادات

واوصت الوزارة الجميع باتباع الإرشادات الصحية وخاصة خلال السفر وذلك من خلال قنواتها الرسمية وكذلك هيئة الصحة العامة (وقاية) أو التواصل مع مركز (937) في حال الرغبة في أي استفسار يخص مرض جدري القرود.

كلمات دالة:جدري القرودالسعودية

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...