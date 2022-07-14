رصد اول حالة لجدري القرود في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم (الخميس)، عن رصد حالة إصابة بمرض جدري القرود لشخص عائد من خارج المملكة وذلك في مدينة الرياض.

الحالة تحت الرعاية الصحية

واشارت الوزارة الى أن الحالة تخضع للرعاية الطبية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، بالإضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين ولم تظهر أعراض على أي منهم.

وأكدت استمرارها بأعمال الرصد والمتابعة لمستجدات مرض جدري القرود والإعلان بكل شفافية عن أي حالات يتم رصدها، مشيرة إلى جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أي تطور للمرض.

أعلنت #وزارة_الصحة اليوم الخميس عن رصد حالة إصابة بمرض #جدري_القرود لشخص عائد من خارج المملكة وذلك في مدينة #الرياض.

وتطمئن الوزارة الجميع بأن الحالة تخضع للرعاية الطبية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، بالإضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين ولم تظهر أعراض على أي منهم ولله الحمد. — أخبار الجنوب 🇸🇦 علي القرني (@A017Q_) July 14, 2022

وصية باتباع الارشادات

واوصت الوزارة الجميع باتباع الإرشادات الصحية وخاصة خلال السفر وذلك من خلال قنواتها الرسمية وكذلك هيئة الصحة العامة (وقاية) أو التواصل مع مركز (937) في حال الرغبة في أي استفسار يخص مرض جدري القرود.