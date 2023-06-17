رعب بين السكان.. ملايين الصراصير تغزو بلدة أمريكية (فيديو)

يعيش سكان إحدى البلدات القريبة من ولاية نيفادا الأمريكية، حالة من الذعر، بعد أن غزت ملايين صراصير المورمون (صرصور الليل) بلدتهم، لتغطي منازلها وشوارعها.

ويشير الخبراء إلى أن هذه الظاهرة عادية ومستمرة منذ عدة أيام، مما يثير قلق سكان بلدة إلكو في نيفادا، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية

وأوضح جيف نايت، عالم الحشرات في وزارة الزراعة في ولاية نيفادا، أن تكوُّن أسراب الصراصير هو أمر "عادي في المنطقة"، ولكنها أصبحت أكثر وضوحًا بسبب تواجد السكان في المناطق البرية.

وأشار العالم الأمريكي إلى أن ما يثير استياء السكان هو قلة الخيارات المتاحة للتخلص من هذه الحشرات، حيث يمكن استخدام مبيدات الحشرات للتحكم فيها، لكن هناك أيضًا خيار آخر يتمثل في الانتظار حتى تغادر المنطقة بشكل طبيعي.

وتعبر سيدة من سكان البلدة عن استياءها قائلة: "عندما نكون في المنزل، نشعر حقًا أن الحشرات اجتاحتنا، فإنها تبدو وكأنها تتساقط علينا كالمطر".

وأضافت سيدة أخرى أن الصراصير "تزحف على الطرق وتثير القشعريرة، وهذا الوضع مقزز للغاية".

