رعب في اسيوط: ماعز برأس قرد .. صور وفيديو

اصبحت قرية الهداية الواقعة في محافظة اسيوط محط انظار الالاف ، بعد ان كشف رواد التواصل الاجتماعي عن ولادة ماعز برأس قرد وذلك في ظاهرة نادرة وغريبة أثارت الرعب بين الناس.

رعب في قرية الهداية المصرية

وما ان بدأت ملامح الماعز تظهر بوضوح، حتى هرع سكان القرية الى المختصين والاطباء في مديرية الطب البيطري مطالبين بفحص ما شاهدوه ومعرفه طبيعته، وهل هذا ماعز ام قرد؟ وما هو اسباب الاختلاط الذي جرى؟ كل ذلك اثار حفيظة وخوف الاهالي

وقال احمد حسن شقيق صاحب الشاة إنها وُلد بهذا الشكل، ومكتمل ويتنفس بطريقة طبيعية ويرضع من أمه

حالة نادرة ماعز برأس قرد

عناصر الطب البيطري هرعو الى منزل المزارع المصري الذي بات محط الانظار، وبدأو بفحوصاتهم ليتحدثو عن عيب خلقي وتشوه في الوجه، لمولود الماعز، وليس من المعجزات او الخرافات ، مؤكدين أن مثل هذه العيوب لا يعيش أصحابها طويلاً، ويبدو انه بعد الماعز الذي ولد قبل يومين تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ ثم وفاته وفق الطبيب البيطري محمد يوسف، الذي ارجع القصة الى ان " التشوه الجنيني للحيوانات قد يحدث لها بسبب تناول أكلات ملوثة خلال فترة الحمل».

وتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ، يظهر الماعز حديثة الولادة التي تشبها رأسها القرد، ما أثار ضجة كبير على السوشيال ميديا. pic.twitter.com/yxBtPux6yx — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 22, 2021

من جهتها نقل موقع بوابة الوفد المصري عن الدكتور عاطف كامل، رئيس قسم الحياة البرية بجامعة قناة السويس، مفسرا ظاهرة واقعة ولادة ماعز برأس قرد، نتيجة التوالد، إذ إنها حالة جمعت المعزة والقرد، حيث حدث التقاء بينهما مما أنتج هذا النوع من الولدات التى ظهرت رأس المعزة على شكل القرد