رعب في دمشق: نهر بردى باللون الاحمر

دب الرعب في اوساط المواطنين السوريين عندما شاهدو نهر بردى الذي يعبر وسط دمشق وفي مناطق حيوية قد تحول الى اللون الاحمر مما اثار تساؤلات عن هذا الحدث الذي يشاهدوه لاول مرة

وتحول مجرى نهر بردى الشهير الى اللون الاحمر الغامق، مما دفع المسؤولين السورين الى طمانة العامة وتقديم التبريرات لهذه الظاهرة

وقال مدير الصيانة في محافظة دمشق، نضال الحافظ، إن اللون الأحمر الذي ظهر في النهر الشامي الشهير هو نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة وضواحيها والمناطق التي ترفد النهر "فكل شيء من تراب وطين تحول إلى مجرى النهر”.

واكد ان الآليات تعمل منذ الأمس الخميس من جهة وزارة السياحة حتى ساحة المرجة وسط العاصمة دمشق مشيرا الى ان النهر سيعود إلى لونه ووضعه الطبيعي في غضون أيام، بعد جفاف الطين والأوحال حيث سيتم ترحيلها ليعود لون النهر لطبيعته

من جانبه قال الخبير الزراعي والبيئي أكرم عفيف إن حالة تغيّر لون نهر بردى امر طبيعي يصيب الينابيع والأنهار بعد كل هطول مطري غزير، مشيراً إلى أنها حالة مؤقته ستعود إلى حالتها الطبيعية بغضون أيام.

وشهدت العاصمة السورية مؤخرا امطار غزيرة ، حالها حال عدة مناطق في بلاد الشام في وقت نادر هطول الامطار فيه .

بخصوص الصور المتداولة لتحول مياه نهر #بردى الى اللون الأحمر ، وابداع جهابذة المعارصة السورية بتلفيق الكذب بخصوص هذا الموضوع

السبب الحقيقي والأرجح هو انجراف كميات كبيرة من التربة الغنية بأكسيد الحديد مما يؤدي لتلوين المياه باللون الأحمر



الصور من حالة مماثلة لنهر في #بيرو pic.twitter.com/e0pELOllbL — محمد ضبع Mohamad Dabaa 🇸🇾 (@MohamadDaba9966) May 31, 2023