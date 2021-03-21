رغد صدام حسين: "العراق راجع وبقوة"

قالت رغد صدام حسين، في رسالة صوتية في الذكرى ال 18 للحرب الأمريكية على العراق: "إن العراق راجع بإذن الله وبقوة، وكما نطمح بهمة الأبطال"

وقالت ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في رسالتها: "غطت غربانهم سماء العراق وملأت الأرض بخونتهم، نستذكر هذا اليوم بمرارة، لكننا لم ننس بأن الأمل بالله أكبر".

وتابعت رغد حسين: "هذه البوابة الشرقية الجميلة التي دافع عنها أبطالها حتى الشهادة وفي مقدمتهم والدي الرئيس الشهيد صدام حسين، لن نقبل لها أسماء جديدة أقل من ذلك، أسماء أرادوا بها تلويث تاريخه العريق الأبي، ستذهب معهم بغير رجعة وستضيق الأرض عليهم كما جعلوها ضيقة على العراقيين ولن يبقوا في ذاكرة العراقيين".

وفي العشرين من مارس 2003 شنت القوات الأمريكية هجوما على العراق تسبب بعد أسابيع بإنهاء نظام حزب البعث الذي حكم العراق نحو 35 عاما، حكم صدام 24 عاما منها.