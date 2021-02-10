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رغد صدام حسين تجري مقابلة تلفزيونية جديدة

منشور 10 شباط / فبراير 2021 - 10:13
رغد صدام حسين
رغد صدام حسين

كشفت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، إجراءها مقابلة تلفزيونية جديدة، من المقرر بثها خلال أيام.

وقالت رغد، عبر حسابها على "تويتر"، إنه "من المقرر أن تبث قناة "العربية" التي تتخذ من دبي مقراً لها، المقابلة في وقت لاحق"، وذلك في ظهور نادر لم تكشف السيدة الخمسينية عما إذا كان له دوافع سياسية

وتقيم رغد صدام حسين، منذ سقوط حكم والدها عام 2003، في الأردن، وظلت منذ ذلك الحين مواظبة على الاهتمام بشؤون العراق ومتابعة أحداثه ومناسباته، ونشرت تسجيلات صوتية بجانب ظهور محدود جداً في وسائل الإعلام.

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