رغد صدام حسين تعلق على صورتها مع مقتدى الصدر

علقت رغد صدام حسين، على منشور تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يضم صورة لها ولزعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر.

وقالت ابنة الرئيس العراقي الراحل، أنها لا تمتلك حسابا على "فيسبوك"، وأن المنشور الذي يتم تداوله مزيف وغير صحيح

ونشرت رغد صدام حسين، صورة للمنشور مع إشارة عليه بأنه مزيف وغير صحيح، قائلة: "منشور مزيف..لا توجد لنا صفحة على موقع فيسبوك، وهذا الحساب على تويتر هو حسابنا الرسمي فقط".

🔴منشور مزيف🔴

لا توجد لنا صفحة على موقع فيسبوك

وهذا الحساب على تويتر هو حسابنا الرسمي فقط pic.twitter.com/ZHkbiStMeh — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) January 28, 2022

وجاء في المنشور التي نشره حساب باسم رغد صدام حسين في "فيسبوك"، ونفته رغد، صور لها ولزعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، مع تعليق: "شكرا لك أثلجت قلوبنا وسنكون سندا لك دائما حتى أخذ الثأر".