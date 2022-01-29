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رغد صدام حسين تعلق على صورتها مع مقتدى الصدر

منشور 29 كانون الثّاني / يناير 2022 - 12:16
رغد صدام حسين ومقتدى الصدر
رغد صدام حسين وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر

علقت رغد صدام حسين، على منشور تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يضم صورة لها ولزعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر.

وقالت ابنة الرئيس العراقي الراحل، أنها لا تمتلك حسابا على "فيسبوك"، وأن المنشور الذي يتم تداوله مزيف وغير صحيح

ونشرت رغد صدام حسين، صورة للمنشور مع إشارة عليه بأنه مزيف وغير صحيح، قائلة: "منشور مزيف..لا توجد لنا صفحة على موقع فيسبوك، وهذا الحساب على تويتر هو حسابنا الرسمي فقط".

وجاء في المنشور التي نشره حساب باسم رغد صدام حسين في "فيسبوك"، ونفته رغد، صور لها ولزعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، مع تعليق: "شكرا لك أثلجت قلوبنا وسنكون سندا لك دائما حتى أخذ الثأر".

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