رغد صدام حسين تنشر فيديو للسلطان قابوس ووالدها

نعت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، سلطان عمان، قابوس بن سعيد.

ونشرت رغد تغريدة قالت فيها: "نتقدم لكم شعب سلطنة عمان الشقيق وكل محبي السلطان قابوس بأحر التعازي، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

كما نشرت رغد فيديو قديما لوالدها صدام حسين مع السلطان قابوس، التقط خلال زيارة للأخير إلى العاصمة العراقية بغداد.

وتوفي سلطان عمان، قابوس بن سعيد، مساء الجمعة، عن عمر ناهز 79 عاما. وحكم السلطان قابوس سلطنة عُمان منذ توليه السلطة عام 1970، خلفا لأبيه.