رغد صدام حسين تنشر فيديو لوالدها الراحل

نشرت رغد ابنة رئيس العراق الأسبق صدام حسين، تسجيلا مصورا لوالدها الراحل وهو في داخل المحكمة، مهنئة في الوقت ذاته بعيد الأضحى الذي كان يوم إعدامه.

وعلقت رغد على التسجيل المصور "أضحى مبارك وكل عام وأهلنا في العراق وأخوتنا في الدول العربية والإسلامية والعالم أجمع بخير.

اضحى مبارك وكل عام وأهلنا في #العراق وأخوتنا في الدول العربية والإسلامية والعالم أجمع بخير.

أبي سيادة الرئيس الشهيد #صدام_حسين، لن ينسى محبيك في كل العالم وقفتك البطولية ضد الباطل المحمي بقوات الاحتلال، واليوم نستذكر وصاياك لنا في تلك اللحظات.

عاش العراق وشعبه موحدا معززا والنصر… pic.twitter.com/3pMpdgKdoo — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) June 28, 2023

وقالت أيضا: "أبي سيادة الرئيس الشهيد صدام حسين، لن ينسى محبيك في كل العالم وقفتك البطولية ضد الباطل المحمي بقوات الاحتلال"

وزادت: "اليوم نستذكر وصاياك لنا في تلك اللحظات.. عاش العراق وشعبه موحدا معززا والنصر لنا ان شاء الله.. وهنيئا لك الشهادة في هذا اليوم المبارك".

ويُسمع من خلال الفيديو الرئيس العراقي الراحل صدام حسين: "يعيش الشعب.. تعيش الأمة.. يسقط العملاء.. الله أكبر.. نحن أهلها.. نحن أهلها.."

