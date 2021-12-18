رغد صدام حسين تنشر قصيدة كتبها والدها ل "قطر"

أعادت رغد صدام حسين، نشر قصيدة مديح في قطر وشعبها وأميرها، كتبها والدها الرئيس العراقي الراحل وهو في الأسر.

ابنة الرئيس العراقي الراحل، أعادت نشر القصيدة، التي تداولها مغردون بشكل واسع، لتهنىء قطر، بمناسبة عيدها الوطني الذي يصادف اليوم السبت 18 ديسمبر.

وكتبت حسين اليوم السبت في تغريدة أرفقتها بقصيدة والدها: "كل عام والأخوة في قطر حاكما وحكومة وشعبا بخير وعز من الله سبحانه، تمنياتي لكم بمناسبة اليوم الوطني القطري المزيد من الاستقرار والتقدم".

كل عام والأخوة في #قطر حاكما وحكومة وشعبا بخير وعز من الله سبحانه، تمنياتي لكم بمناسبة #اليوم_الوطني_القطري المزيد من الاستقرار والتقدم.. pic.twitter.com/oMFRkw1hI0 — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) December 18, 2021

والقصيدة المنشورة والتي تم تداولها بشكل واسع من قبل مغردين، كتبت بخط يد الرئيس العراقي الراحل، ويلاحظ في الصورة المنشورة تعديلات وتصويبات قام بها صدام حسين.

وكتبت القصيدة يوم 4 ديسمبر 2005.

واليوم الوطني في قطر والذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام، عطلة رسمية في البلاد يحتفل به القطريون بفعاليات كثيرة، أبرزها تنظيم عرض عسكري تشارك فيه مختلف صنوف القوات المسلحة ويحضره أمير البلاد وكبار الضيوف، إلى جانب المواطنين والمقيمين.