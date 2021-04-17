رغد صدام حسين تهنئ العراقيين في ذكرى تحرير الفاو

شاركت رغد في تغريدات بالمناسبة فيديوهات للمطرب العراقي، كاظم الساهر، وهو يغني لبلاده.

احتفت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، اليوم السبت، بذكرى عملية عسكرية نفذها الجيش العراقي ضد القوات الإيرانية في عام 1988.

وغردت رغد عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" بمناسبة ذكرى تحرير مدينة الفاو في 17 نيسان قائلة: "ذكرى تحرير الفاو، كل عام والعراقيين بخير. إن شاء الله يوم تحرير العراق ونحتفل مجتمعين بالتحرير بإذن الله".

ذكرى تحرير الفاو ، كل عام والعراقيين بخير. ان شاء الله يوم تحرير العراق ونحتفل مجتمعين بالتحرير بإذن الله..#ذكرى_تحرير_الفاو pic.twitter.com/MvZdEE2vZb — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) April 16, 2021

وشاركت رغد صدام حسين في التغريدات فيديوهات للمطرب العراقي، كاظم الساهر، وهو في بداياته الفنية، وهو يغني لبلاده.

يذكر أن معركة تحرير الفاو، عملية عسكرية نفذها الجيش العراقي في 17 أبريل 1988 لإخراج الجيش الإيراني من شبه جزيرة الفاو في محافظة البصرة، بعد سيطرة إيران على المنطقة لمدة عامين، وأطلق على العملية اسم "رمضان مبارك" لتوافق العملية يومها مع أول أيام شهر رمضان.