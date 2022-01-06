رغد صدام حسين توجه رسالة للجيش العراقي

نشرت رغد صدام حسين، مقطع فيديو على حسابها الشخصي في موقع "تويتر"، يظهر مشاهد من عرض عسكري مهيب للجيش العراقي، إبان فترة حكم والدها الرئيس العراقي الراحل.

ووجهت رغد صدام حسين، رسالة للجيش العراقي، وكتبت على "تويتر": "تحية فخر واعتزاز لكل أبطال الجيش العراقي الباسل"، مشيرة إلى أنهم سطروا أروع ملاحم البطولة والتضحية في سبيل العراق.

وقالت أنهم "قدموا أرواحهم فداء لكل معارك المصير التي خاضتها الأمة العربية وكانوا السد المنيع أمام السموم الصفراء التي اجتاحت وطننا بعد احتلال بغداد عام 2003"، حسب قولها.

تحية فخر واعتزاز لكل أبطال #الجيش_العراقي الباسل الذين سطروا اروع ملاحم البطولة والتضحية في سبيل #العراق وقدموا أرواحهم فداء لكل معارك المصير التي خاضتها الأمة العربية وكانوا السد المنيع امام السموم الصفراء التي اجتاحت وطننا بعد احتلال #بغداد عام 2003 . — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) January 5, 2022

والأسبوع الماضي، احتفت رغد بالذكرى الـ15 لإعدام والدها، الذي أعدم في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2006.

وقالت رغد في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على "تويتر" بهذه المناسبة إن والدها "لا يحتاج إلى شهادة أحد"، وأن محبة الناس له "ازدادت" بعد إعدامه، و"صار ذكره يتكرر أكثر مما كان حيا".

وأضافت: "بطولته ومقاومته للعدو واستشهاده مع أولاد العراقيين وأولاده خير دليل على ذلك".

وشددت رغد على أن صدام حسين "أبى مغادرة العراق ليستشهد مع ولديه وحفيده ولقد رفع الله شأنه على الأرض كما في السماء وازدادت محبته في قلوب الناس وصار ذكره يتكرر أكثر مما كان حيا".