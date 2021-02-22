رغد صدام حسين: لم أفوض أحدا للتحدث بإسمي

نفت رغد صدام حسين، أمس الأحد، تخويل اي شخصية "بالوقت الحالي" للتواصل والتفاهم مع أي جهة أو شخص.

وقالت ابنة الرئيس العراقي الراحل في تغريدة لها على حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "من يدعي أنه مُرسل من قبلي "بالوقت الحالي" دون تخويل رسمي، فهو يدعي ذلك "كذبا" ومايقوله ويفعله لا علاقة لي به إطلاقا".

ولم توضح رغد صدام حسين تفاصيل الأنباء التي تفيد تخويلها لأي شخصية في الوقت الحالي بالتواصل مع أي جهة أو شخص.

ويأتي نفي ابنة الرئيس العراقي الراحل بعد انتهاء عرض حوارها مع قناة "العربية" السعودية، والذي كشفت فيه من خلال 6 أجزاء عن العديد من الأسرار المتعلقة بحياتها ووالدها صدام حسين.

انفي بشكل قاطع تخويل اي شخصية "بالوقت الحالي" للتواصل والتفاهم مع اي جهة او شخص، ومن يدعي انه مُرسل من قبلي "بالوقت الحالي" دون تخويل رسمي، فهو يدعي ذلك "كذبا" ومايقوله ويفعله لا علاقة لي به اطلاقا#رغد_صدام_حسين — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) February 21, 2021

وخلال عرض لقاء "العربية"، طالت رغد صدام حسين شائعة متعلقة باعتزامها الترشح لانتخابات رئاسة الوزراء العراقية، والتي نفاها مصدر مقرب منها لوكالة "عمون" الأردنية.

وكان زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر رد على رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، الجمعة الماضية، بشأن إمكانية عودتها إلى الحياة السياسية العامة في العراق.

وقال الصدر، في بيان، إنه "لا مكان للبعث الصدامي في عراقنا الحبيب ولو بثوب آخر فنحن لهم بالمرصاد"، مضيفا: "فما زلنا نتذكر المجازر الصدامية والمقابر الجماعية وقطع الآذان والأيدي وقتل العلماء وما ذلك عنكم بخفي".

وتابع: "وإننا وإن كنا ممن يرى أن أغلب الطبقة السياسية الحالية ليست بعيدة عن الفساد، إلا أن ذلك لا يعني عودة العفالقة الأنجاس فكلاهما عدو للعراق وشعبه".

ودعا الصدر، البرلمان والحكومة إلى "تفعيل دور هيئة اجتثاث البعث وليس هيئة المساءلة والعدالة كخطوة أولى"، مهدداً بخلاف ذلك بالقيام "بما يمليه عليه ضميرنا وحبنا للوطن لتنتهي تلك الأصوات، وإن أنكر الأصوات لصوت البعث العفن".

وعادت رغد صدام حسين لتتصدر المشهد من جديد، في ظل تباين الحديث عن شغلها أي منصب سياسي أو القيام أي دور في المستقبل، ورغم عدم وجود معلومات مؤكدة في هذا الإطار، إلا أن رغد لم تنف احتمالية قيامها بدور سياسي في العراق، في الفترة المقبلة، خلال مقابلتها التلفزيونية مع قناة "العربية".

وأكدت رغد صدام حسين، الابنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، أنها قد تلعب دورا سياسيا في بلادها في الفترة المقبلة، وقالت، خلال المقابلة التليفزيونية، "كل شيء وارد، وكله مطروح في المستقبل"