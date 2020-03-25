رغد صدام للعراقيين: جاء وقت رد الجميل للأردنيين

نشرت رغد، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، تسجيلا خاطبت فيه العراقيين المتواجدين في الأردن، حول ضرورة "رد الجميل" للبلد الذي استضافهم منذ نحو 17 سنة.

ودعت رغد صدام حسين مواطنيها المتواجدين في الأردن إلى التبرع لمواجهة أزمة "كورونا"، حسب قدرتهم وإمكانياتهم.

وقالت رغد في تسجيلها الذي نشرته وسائل إعلام أردنية، إن "هذا البلد المضياف ومحدود الموارد فتح، وبلا منّة ولا تردد، أبوابه لحمايتكم والحفاظ عليكم من أذى المحتلين وأتباعهم، أو من الظروف الناجمة عن انعدام الأمن، ومضى أكثر من 17 سنة ولم يتذمروا أو يستصعبوا ذلك، وشاركناهم في الماء والكهرباء، والأهم من ذلك الأرض".

وتابعت: "يمر الأردنيون اليوم بظرف صعب، وكنت أسمع دوما من العراقيين الذين يعيشون فيه أن البلد بلدنا، وسنكون مع إخوتنا الأردنيين دوما، فاليوم جاء دورنا كي نرد لهم وقفتهم معنا، ولا شك عندي أنكم أهل المواقف المشهودة، فالإنسان موقف، هكذا يقول والدي الرئيس صدام دوما".

وتابعت مخاطبة الأردنيين: "سنقف معكم أيها الأحبة كما كنتم إلى جانبنا في ظرفنا الصعب، وسنثبت للعالم أننا شجعان وأصحاب حضارة، وحيث إن الأردن يمر بظرف مالي صعب بسبب وباء كورونا، ومع هذا الظرف شهد العالم كيف استوعب الأردنيون هذا الوباء بشكل فاق ما قدمته أكثر الدول تقدما وثراء في العالم. وسنثبت للأردنيين قولنا الذي كنت أسمعه دوما منكم أيها الأحبة عندما تقولون: "لقد أثقلنا عليكم وشاركناكم رزقكم"، فيجيبونكم بلا تردد: "لا لا .. هذا بلدكم، وأنتم أهلنا، وللعراق مواقف كبيرة معنا لن ننساها".

وتقيم رغد رفقة عائلتها في العاصمة الأردنية عمّان، منذ سقوط نظام والدها عام 2003، وتنشر بين الفينة والأخرى كلمات مسجلة تعرض فيها مواقفها من الأحداث الجارية في العراق.

ويقيم في الأردن عشرات الآلاف من العراقيين، نسبة كبيرة منهم من كبار رجال الأعمال، وممن يملكون مصالح تجارية ضخمة.