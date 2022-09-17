رغم القصف الاسرائيلي.. حركة النقل الجوي في مطار دمشق مستمرة

أكد مدير المؤسسة العامة للطيران في سوريا، باسم منصور، أنه لم يطرأ أي تعديلات على برامج حركة النقل الجوي في مطار دمشق الدولي، عقب العدوان الاسرائيلي على المطار فجر اليوم السبت.

وقال منصور: "إن حركة النقل الجوي في مطار دمشق الدولي مستمرة وفق البرامج الموضوعة، ولا يوجد أي تعديل على الرحلات الجوية المقررة".

وأوضح، أن المطار مستمر بالعمل بشكل طبيعي في خدمة المسافرين ووفق حركة النقل الجوي المعتادة.

مصدر عسكري سوري

وأعلن مصدر عسكري سوري، اليوم السبت، مقتل 5 عسكريين سوريين إثر عدوان إسرائيلي وقع في حوالي الساعة 45 :00 من فجر اليوم.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المصدر، قوله إن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا مطار دمشق الدولي وبعض النقاط جنوب مدينة دمشق".

وتابع المصدر: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى استشهاد خمسة عسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية".

انفجارات في محيط دمشق

وفي وقت سابق، قال مراسلون في دمشق، منتصف ليل الجمعة، إن أصوات انفجارات سمعت بوضوح في محيط العاصمة دمشق.

وأوضحوا أن أصوات الانفجارات ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي حاول استهداف بعض النقاط في محيط العاصمة من الجهة الجنوبية الغربية.

وصرح مصدر أمني رفيع المستوى، بأن صواريخ الدفاع الجوي السوري اعترضت صواريخ معادية قادمة من أجواء الأراضي المحتلة جنوب غربي سوريا، وأضاف المصدر أن الصواريخ المعادية أطلقتها طائرات إسرائيلية من أجواء أراضي الجولان المحتل.

وبحسب المصدر ذاته، فإن "الفرق الهندسية توجهت إلى المواقع التي استهدفها العدوان لتقييم الأضرار تمهيدا للإعلان عنها فور اكتمال ذلك".