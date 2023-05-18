رفاق ولي عهد الاردن يحتفلون به قبل زفافه (صور)

انشغلت منصات التواصل بصور ليلة السمر التي أقامها رفاق ولي العهد الأردني احتفاء بقرب زفافه على الآنسة رجوة بنت خالد آل سيف في الأول من يونيو المقبل.

وشارك الأمير الشاب الحسين بن عبدالله الثاني رفاقه من الضباط وضباط الصف والجنود، بحضور شقيقه الأصغر الأمير هاشم بن عبدالله الثاني في ليلة السمر التي اشتملت على فقرات شعرية وغنائية ووصلة سامر ودبكة شعبية كما شملت لعبة شد الحبل وتركيب الأسلحة وفكها.

وهنأ قائد لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي/40، أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الوسطى، العميد الركن فؤاد علي العياصرة، ولي العهد بهذه المناسبة معربا باسمه وباسم منتسبي اللواء عن تقديرهم واعتزازهم به، مشيدين بما عرفوه في شخصه من تواضع ومحبة.

من الحسين بن عبد الله ؟

يعد الحسين بن عبد الله ولي عهد الأردن والوريث لعرش المملكة الأردنية الهاشمية بعد أبيه الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وولد الأمير الحسين في 28 يونيو من العام 1994 في العاصمة الأردنية عمان ويبلغ من العمر في الوقت الحالي 28 عامًا.

يحمل ولي عهد الأردن رتبة نقيب في القوات المسلحة الأردنية منذ نوفمبر من العام 2021، وأتم الحسين بن عبد الله تعليمه الثانوي في مدرسة كينغز أكاديمي في مادبا في الأردن في العام وفي عام 2012، وفي العام 2016 حصل على تعليمه الجامعي في التاريخ الدولي من جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي العام 2017 تخرج ولي عهد الأردن من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا.

وعقب تخرجه من الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست في بريطانيا في العام 2017، شارك إلى جانب أفراد القوات المسلحة الأردنية في العديد من الدورات التدريبية العسكرية والمتخصصة الميدانية منها القفز المظلي وعمليات خاصة وقوّات بحريّة.