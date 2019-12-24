رفض حقوقي لنتائج التحقيق بمقتل خاشقجي.. واشنطن ترحب وانقرة تدعو للتدويل

حرضت انقرة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الانسانية لجر قضية تصفية الصحفي السعودي جمال خاشقجي الى التدويل مستغلة رفض بعض المؤسسات الدولية لنتائج التحقيق الذي رحبت به واشنطن واعتبرته يصب في ميزان الشفافية

واشنطن تثني

اعتبرت الولايات المتحدة إن حكم القضاء السعودي على خمسة سعوديين بالإعدام بتهمة قتل الصحافي جمال خاشقجي "خطوة مهمة".

وقال مسؤول كبير للصحافيين ان "أحكام اليوم خطوة مهمة لكي يدفع كل مسؤول عن هذه الجريمة الرهيبة" ثمن ما اقترفه. وفي حين انتقدت تركيا والعديد من المنظمات الحقوقية بشدة قرار المحكمة الذي برأ اثنين من المشتبه بهم الرئيسيين، طلب المسؤول الاميركي من الرياض "المزيد من الشفافية".

يتهمون محكمة خاشقجي (بالمسرحية) وبلده أقتص له بحضور عائلته بإعدام 5 وسجن 3 آخرين، يعني السعودية عاقبت بمكان الرجل 8 رجال. وبالعراق قُتل بشهرين 600 شخص اغلبهم امام الكاميرات ومن قتلهم معروف ومن خطفهم معروف ومع ذلك لم نرى ولم نسمع بتحقيق عدالة.



بالله عليكم طبقوا مسرحية السعودية — د. علي العراقي (@ali11iraq) December 23, 2019

انقرة تحرض

في المقابل دعت انقرة الى تدويل القضية واعتبرت إصدار أحكام قضائية أولية لم تمس مقربين بارزين من ولي العهد، محمد بن سلمان، يشتبه بضلوعهم في اغتيال الصحفي خاشقجي، ما دفع حقوقيين ومعنيين إلى التأكيد على ضرورة تدويل القضية، رغم رفض الرياض.

واشارت وكالة انباء الاناضول الرسمية ان هذه الأحكام حفزت حقوقيين عربيين ومنظمة دولية وأسرة حقوقية سعودية محتجزة على العودة إلى خيار أهمية إجراء محاكمة خارج السعودية، بالتزامن مع رفض تركي وانتقاد أممي ودولي لتلك الأحكام.

إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة. اليوم القضاء أنصفنا نحن ابناء المرحوم، بإذن الله جمال خاشقجي. ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة. الحمد لله والشكر له. — salah khashoggi (@salahkhashoggi) December 23, 2019

ونقلت عن محمد جميل، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أن قضية خاشقجي "قيد التدويل بالفعل (..) لدينا لجنة تحقيق دولية خلصت إلى نتائج، ولو أنها قضية محلية لما كانت هناك لجنة".

كما نقلت الاناضول عن المدير الإقليمي للمنظمة العربية، مصطفى عزب، قوله إن "غياب العدالة في السعودية يجعل تدويل قضية خاشقجي أمرًا ضروريًا، خاصة وأن هذه القضية ليست جريمة قتل عادية، وتشكل انتهاكًا دبلوماسيًا جسيمًا، إضافة إلى ما تحمله من رسالة إرهابية للصحفيين في العالم".

التستر موجود بأوهامكم وأوهام الداعمين لكم

تم كشف الحقيقة وتمت العدالة وهذا ما تحدث به صلاح ابن #جمال_خاشقجي بأن المحكمة أنصفتهم وحاكمت المتورطين

منظمتكم أصبحت لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم بقضيه #زكي_مبارك الذي قتل من قبل تركيا لأن الداعمين لكم لا يريدون ذلك https://t.co/nUTtZlvzHM — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) December 23, 2019

الامم المتحدة

وأعلنت المقررة الخاصة للأمم المتحدة آنييس كالامار أنه "بموجب القانون الإنساني الدولي، يعتبر مقتل السيد خاشقجي إعداماً خارج نطاق القضاء تتحمل السعودية مسؤوليته".

وأضافت الفرنسية التي كتبت تقريرا حول علاقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بهذه الجريمة "الحصيلة: المنفذون مذنبون حكم عليهم بالإعدام. الرؤوس المدبرة ليست حرة فحسب بل لم تتأثر تقريبا بالتحقيق والمحكمة. هذا هو نقيض العدالة. إنها مهزلة".

مراسلون بلا حدود

في الاثناء قال الامين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود كريستوف ديلوار ان الأحكام الصادرة بالإعدام بشأن مقتل الصحافي جمال خاشقجي قد تكون "وسيلة لإسكات الشهود إلى الأبد؛ وسيلة لمنعهم من التحدث لإخفاء الحقيقة بشكل أفضل".

وأضاف "غموض الإجراء وإخفاء الأدلة لا يسمح لنا بتكوين فكرة" عن سبب تبرئة العديد من المشتبه بهم الآخرين.

وتابع "يمكننا التشكيك في طبيعة هذه القرارات. نأمل أن تعوض السعودية ذلك بمحاكمة مفتوحة امام الاستئناف مع ادلة. لن تتم إعادة تلميع صورتها من خلال تطبيق العدالة بهذه الطريقة".