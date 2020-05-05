رفض دعوى تطعن في إجراءات الإغلاق بنيوزيلندا للمرة الثانية

رفض القضاء النيوزيلندي للمرة الثانية دعوى تقدم بها رجلان لمقاضاة رئيسة الوزراء، جاسيندا أردرن، بسبب الإغلاق المفروض في البلاد جراء فيروس كورونا.

لكن الرجلين يخططان لمواصلة الدعوى وسيقدمان استئنافا لدى المحكمة العليا في البلاد، حسبما أشارت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء.

وجاء في الدعوى أن استجابة نيوزيلندا لجائحة كوفيد19- قد عرضتهم لـ “احتجاز غير قانوني”.

وسبق أن تم رفض الدعوى في نيسان/أبريل وقدم الرجلان طعنا على الحكم.

وخففت نيوزيلندا في 29 نيسان/أبريل من قواعد الإغلاق الصارمة، ومن المقرر أن تتخذ الحكومة النيوزيلندية قرارا بشأن تخفيف المزيد من القيود في 11أيار/مايو.

وقالت السلطات الصحية اليوم الثلاثاء، إن نيوزيلندا لم تسجل أي حالات جديدة بمرض كوفيد19- على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية لليوم الثاني على التوالي.

وسجلت نيوزيلندا حتى الآن ما مجموعه 1486 حالة إصابة بفيروس كورونا، و 20 حالة وفاة. (د ب أ)