رفض طعنين ببطلان انتخابات البرلمان الكويتي

قالت وكالة الانباء الكويتية الرسمية (كونا) ان المحكمة الدستورية في البلاد رفضت الأربعاء، طعنين طالبا ببطلان انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) 2020.

ولم تورد الوكالة مزيدا من التفاصيل بهذا الشأن.

وكانت المحكمة تلقت طعنين من مرشحين طالبا ببطلان انتخابات مجلس الأمة؛ بدعوى وجود أخطاء إجرائية في مرسوم الدعوة لها.

وأضافت "كونا" أن المحكمة قررت الاربعاء، أيضا تأجيل البت في طعن ثالث يطالب ببطلان انتخابات رئاسة المجلس، الذي أسفرت عن فوز توفيق الغانم بالمنصب إلى 3 مارس/آذار المقبل.

وكان نواب بالمجلس تقدموا بهذا الطعن بدعوى "حدوث شبهة تزوير" في انتخاب الغانم؛ بسبب ما يقولون إنه "تسريب أوراق الاقتراع على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك وجود أوراق اقتراع مختومة بختم المجلس وأخرى ليست مختومة".

ويعتبر مجلس الأمة السلطة التشريعية في الكويت، ويتكون من 50 عضوا منتخبا، بجانب وزراء الحكومة؛ شرط ألا يزيد عددهم عن ثلث عدد النواب، أي لا يزيد عن 16 وزيرا.

وكانت انتخابات المجلس التي جرت في ديسمبر/كانون الأول 2020، أظهرت دخول 31 وجها جديدا للبرلمان بنسبة تغيير 62 بالمئة، مع غياب تام للمرأة.

كما أخفق التجمع الإسلامي السلفي للمرة الثانية على التوالي في التمثيل داخل المجلس، في حين نجحت الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" (الإخوان المسلمون) في الفوز بـ 3 مقاعد، وثبت التمثيل الشيعي عند 6 نواب، رغم تبدل الوجوه.

