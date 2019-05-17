رفض مصافحة نتنياهو: اعتقال نائب هولندي في القدس المحتلة

اعتقلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي النائب في البرلمان الهولندي عن حزب "دنك"، ذي الأصول التركية، طوناهان قوزو.

واعلن الحزب أن "مجموعة أمنية إسرائيلية أوقفت قوزو أثناء مسيره إلى المسجد الأقصى حاملا بيده العلم الفلسطيني".

BREAK! @tunahankuzu en DENK-medewerkers zijn zojuist in Jeruzalem door Israëlische agenten en soldaten aangehouden. Nadere info volgt... pic.twitter.com/3sP82J50Sh — DENK (@DenkNL) ١٧ مايو ٢٠١٩

وأضاف البيان أن قوات الأمن الإسرائيلية صادرت العلم الفلسطيني الذي كان بيده.وتمت عملية الاعتقال في القدس الشرقية المحتلة، وأكد البيان أن النائب والوفد المرافق له يجرون زيارة عمل إلى فلسطين وإسرئيل.

وكان النائب قوزو شارك في إطار زيارته في مراسم إحياء ذكرى النكبة بالقدس، والتقى العديد من ممثلي منظمات المجتمع المدني.

واشتهر قوزو بمساندة الحقوق الفلسطينية ورفضه للسياسة الاسرائيلية وكان قد رفض مصافحة رئيس حكومة الاحتلال الذي زار هولندا في وقت سابق