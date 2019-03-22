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رفع الأذان بالتلفزيون النيوزيلندي وأرديرن تحضر صلاة الجمعة

رفع الأذان بالتلفزيون النيوزيلندي وأرديرن تحضر صلاة الجمعة
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