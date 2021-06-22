رفع حظر السفر عن نبيل القروي رئيس حزب ”قلب تونس“

يأتي رفع حظر السفر عن القروي بعد أسبوع من قرار محكمة التعقيب في تونس، إبطال التمديد في توقيفه ما أدى إلى مغادرته السجن.

قررت السلطات القضائية في تونس الثلاثاء، رفع قرار منع السفر عن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، بعد انتهاء المدة القانونية للقرار.

وأكد رئيس وحدة الإعلام بالمحكمة الابتدائية في تونس، محسن الدالي، أن قاضي التحقيق في القطب القضائي المالي ( محكمة مختصة في الجرائم المالية) قرر إنهاء قرار قضائي سابق، يقضي بمنع رئيس حزب ”قلب تونس“، ورجل الأعمال نبيل القروي، بمعية شقيقه النائب غازي القروي من السفر، بسبب ملاحقتهما في قضايا تهرب ضريبي.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريحات صحفية، أن قرار منع السفر بحق نبيل القروي، وشقيقه، تم اتخاذه، في تموز/يوليو العام 2019، وبلغت مدته القصوى بحسب القانون الجزائي التونسي، والمقدرة بـ14 شهرًا، بما يستوجب إبطاله.

ويأتي القرار القضائي بعد أسبوع من قرار محكمة التعقيب في تونس، إبطال التمديد في توقيف رئيس حزب ”قلب تونس“ نبيل القروي، ما أدى إلى مغادرته السجن.

وجرى توقيف نبيل القروي، في 23 آب/ أغسطس من العام 2019، قبل أيام قليلة من انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية، بتهمة التهرب الضريبي، وغسيل الأموال، قبل إطلاق سراحه، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر، من العام ذاته، ثم تم توقيفه مجددًا، يوم 24 كانون الأول/ديسمبر العام 2020، على خلفية القضية ذاتها.