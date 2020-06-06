رفع دعوى ضد شرطيين أمريكيين دفعا محتجا سبعينيا أرضا

رفعت دعوى ضد اثنين من أفراد الشرطة الأمريكية بسبب طرحهم متظاهرا سبعينيا أرضا والتسبب في إصابته بجرح في رأسه خلال مسيرة بمدينة بافالو الأمريكية.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، إن الدعوى تضمنت اتهاما لهما بالاعتداء الجسيم.

ودفع الإثنان أمام محكمة المدينة الواقعة بولاية نيويورك بأنهما غير مذنبين.

وأظهر شريط فيديو أن الشرطيين دفعا الرجل المسن بقوة خلال مسيرة نظمت بداية فترة حظر التجوال ما أدى إلى سقوطه وأصيب بنزيف في الرأس.

تم إيقاف الشرطيين عن العمل عقب هذا الاعتداء، وأدان كل من عمدة بافالو بايرون براون وحاكم ولاية نيويورك أندرو كومو هذا الاعتداء.

وأبدى العديد من أفراد الشرطة بمدينة بافالو دعمهما لزميليهما بقوة.

ونظمت خلال الأيام الماضية مظاهرات في العديد من المدن الأمريكية ضد العنصرية وعنف الشرطة والظلم الاجتماعي.

تفجرت هذه المظاهرات بعد مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد أحد أفراد الشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا يوم 25 أيار/ مايو الماضي.

وتطورت بعض الاحتجاجات إلى مصادمات وأعمال تخريب. (د ب أ)