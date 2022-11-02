رفع راية القصاص الحمراء على قباب مساجد إيران

رفرف علم أحمر فوق قبة مسجد جمكران في مدينة قم، وقبة مسجد في شيراز بإيران، ويعرف هذا العلم بـ"راية القصاص الحمراء"، إذ يرفع هذه الراية الحمراء شيعة الإمام الحسين الذين يؤمنون بواجب الثأر لأهل البيت.

وراج على منصات التواصل الاجتماعي لقطات للعلم الأحمر الذي يرفرف فوق القباب، حيث أن آخر مرة رفع فيها العلم الأحمر في إيران وكان خلال شهر يناير 2020، عندما قتل قاسم سليماني. حيث رفع العلم فوق مقام الإمام المهدي ومسجد جمكران في قم، مما يرمز إلى واجب الانتقام.

شعارهم يالثارات الحسين عليه السلام



بعد ساعات من تهديد قائد الحرس الثوري لكافة دول الاستكبار العالمي بالرد على إثارتهم للشغب ودعمهم للفوضى الداخلية وآخرها العمل الإجرامي في مرقد شاه جراغ... إيران ترفع راية الثأر (الراية الحمراء) فوق قبة مرقد السيّد أحمد بن pic.twitter.com/82mw0t9ogN — علي احمد #الإنتظار_تهيؤ_إستعداد (@Dlt97b7PUXblBYM) October 31, 2022

وجاءت هذه الصورة والمشاهد المتحركة عقب أنباء نشرتها وسائل إعلام أمريكية عن تبادل السعودية معلومات استخباراتية مع الولايات المتحدة، تحذر من هجوم إيراني وشيك على أهداف في المملكة، "مما أدى إلى زيادة مستويات التأهب للأفراد العسكريين الأمريكيين وغيرهم في الشرق الأوسط".